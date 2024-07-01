القيادة تهنئ رئيس جمهورية رواندا بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية رواندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لرئيس جمهورية رواندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية رواندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.