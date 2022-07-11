حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق

بعدها توجّه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع؛ اتباعًا لقول الحق تبارك وتعالى : "وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُون".