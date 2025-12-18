"التدريب التقني" يطلق هاكاثون البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر 2025

ويُعد الهاكاثون الأول من نوعه الذي يركّز على تطوير حلول حكومية مفتوحة المصدر، حيث تُقام المنافسات على مدى ثلاثة أيام ضمن مسارين، هما تطوير منتجات بديلة مفتوحة المصدر، وتطوير منتجات حكومية مفتوحة المصدر، وذلك بعد معسكر تدريبي افتراضي استمر أربعة أيام.