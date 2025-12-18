"التدريب التقني" يطلق هاكاثون البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر 2025

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية، هاكاثون البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر Saudi Open Source 2025، وذلك في الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، بإشراف إدارة التحول الرقمي.
ويهدف الهاكاثون، الذي دشّنه نائب المحافظ للتدريب ورئيس لجنة النواب بالمؤسسة، إلى دعم المستهدفات الوطنية في مجال البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر، من خلال ابتكار حلول برمجية حكومية قابلة لإعادة الاستخدام عبر المنصة الوطنية لإيداع البرمجيات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز مشاركة المعرفة بين الجهات الحكومية.
ويُعد الهاكاثون الأول من نوعه الذي يركّز على تطوير حلول حكومية مفتوحة المصدر، حيث تُقام المنافسات على مدى ثلاثة أيام ضمن مسارين، هما تطوير منتجات بديلة مفتوحة المصدر، وتطوير منتجات حكومية مفتوحة المصدر، وذلك بعد معسكر تدريبي افتراضي استمر أربعة أيام.
ويُختتم الهاكاثون بتتويج الفرق الفائزة في ملتقى «ليالي التقنية»، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل الموافق 21 ديسمبر.