وزارة الشؤون الإسلامية تُقيم أول مسابقة لحفظ القرآن بسريلانكا بمشاركة 1500 متسابق ومتسابقة

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية سريلانكا، وبالتعاون مع وزارة الأديان السريلانكية ممثلة بإدارة الشؤون الدينية الإسلامية (DMRCA)، مسابقة القرآن الكريم الأولى في سريلانكا، بمشاركة أكثر من 1500 متسابق ومتسابقة.
وقد أنهت الوزارة اليوم التصفيات الأولية للمسابقة التي شارك فيها 1500 طالب وطالبة في ثمانية فروع، أربعة منها للذكور، والأربعة الأخرى منها للإثاث، وفروع المسابقة الأساسية الأربع في كل من: كامل القرآن، وعشرين جزءًا، وعشرة أجزاء، وخمسة أجزاء، حيث تأهل للتصفيات النهائية للمسابقة 240 متسابقًا ومتسابقة يمثلون طلاب من المدارس العربية ودور تحفيظ القرآن الكريم المسجلة لدى إدارة الشؤون الدينية الإسلامية الحكومية في أنحاء سريلانكا.
وتشهد العاصمة كولومبو اليوم انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة، حيث ستستمع لجان التحكيم للمتسابقين على فترتين الفترة الصباحية والفترة المسائية، وتم اختيار لجنة التحكيم من إدارة الشؤون الدينية المكونة من ثلاثين عضوًا أغلبهم مجازون بالقراءات العشر، حيث سيتم ترشيح الخمسة الفائزين الأوائل من كل الفروع الثمانية ليصل إجمالي الفائزين إلى 40 فائزًا، ثم يُقام حفل تكريم الفائزين في فندق "شانجريلا" كولومبو Shangrila في يوم الاثنين 17/07/2023 بمشاركة كبار الشخصيات من الوزراء والمسؤولين.
وأوضح الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في الهند المشرف على أعمال وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية بسريلانكا الشيخ بدر بن ناصر العنزي في تصريح صحفي أن المسابقة تهدف إلى تشجيع وتحفيز الشباب في سريلانكا على حفظ القرآن الكريم والعناية به وربط الناشئة بتعاليمه التي تدعو إلى التمسك بالقيم والأخلاق الإسلامية، منوهًا بالمتابعة الدؤوبة من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للبرامج التي تنظمها الملحقية في مختلف الدول التي تشرف عليها بشبه القارة الهندية تجسيدًا لرسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.
وبيّن "العنزي" أن المسابقة تعد عقدًا فريدًا ضمن سلسلة من الأعمال الخيرية التي تحمل شعار المحبة والأخوة للمسلمين في سريلانكا وتحظى بتقدير كبير من القيادات الإسلامية والثقافية والاجتماعية، حيث تستهدف الناشئة والشباب لإذكاء روح التنافس الشريف بينهم على مائدة القرآن الكريم بدعم من المملكة.
وقدم الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في الهند شكره وتقديره لسفارة المملكة في سريلانكا ممثلة بسعادة السفير خالد بن حمود القحطاني على المتابعة والتنسيق لإنجاح المسابقة، كما شكر وزارة الأديان بسريلانكا وأعضاء لجان التحكيم على جهودهم في تنظيم وتنسيق المسابقة بحلتها التي تعد الأولى على المستوى الوطني.