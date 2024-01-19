خطر يعتلي المنازل.. "مخططات جنوب مكة" تناشد: استبدلوا خطوط الضغط العالي بممشى

وتتوسط خطوط الضغط العالي؛ المخططات الواقعة جنوب مكة وتقسمها قسمين، بطول يبلغ نحو 7 كيلومترات تقريباً، حيث أكد السكان في شكواهم لـ"سبق" أن الخطر يحدق بهم من جراء تلك الشبكة التي تعتلي منازلهم، معربين عن أملهم في تحويل مسار الكهرباء إلى أرضي، وتحويل مسار الطريق إلى ممشى رياضياً ليكون ثاني ممشى في مكة المكرمة من حيث طول المسافة بعد ممشى المشاعر المقدسة.