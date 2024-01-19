خطر يعتلي المنازل.. "مخططات جنوب مكة" تناشد: استبدلوا خطوط الضغط العالي بممشى

يتطلع سكان مخططات جنوب مكة المكرمة "5,6,7,8“؛ من الجهات المعنية استبدال خطوط الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء، وتحويل المسار إلى ممشى رياضي؛ لافتين إلى أن تلك الخطوط الكهربائية قد تتسبب في أضرار صحية خصوصاً على أصحاب المنازل الواقعة بمقربة منها.
وطالبوا الجهات المختصة بإزالة تلك الشبكة وتحويل المسار المخصص إلى ممشى رياضي يستفيد منه السكان ويكون متنزهاً لهم بعيداً عن الأخطار المحيطة بهم جراء الكهرباء.
وتتوسط خطوط الضغط العالي؛ المخططات الواقعة جنوب مكة وتقسمها قسمين، بطول يبلغ نحو 7 كيلومترات تقريباً، حيث أكد السكان في شكواهم لـ"سبق" أن الخطر يحدق بهم من جراء تلك الشبكة التي تعتلي منازلهم، معربين عن أملهم في تحويل مسار الكهرباء إلى أرضي، وتحويل مسار الطريق إلى ممشى رياضياً ليكون ثاني ممشى في مكة المكرمة من حيث طول المسافة بعد ممشى المشاعر المقدسة.
وناشد السكان الجهات المعنية بضرورة الوقوف على مطالبهم المشروعة وتحسين المشهد البصري في المخططات واستبدال تلك الخطوط العلوية بأرضية تماشياً مع نهج شركة الكهرباء في التمديدات داخل المدن والأحياء السكنية.