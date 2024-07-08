إحباط 3 عمليات لتهريب وترويج المخدرات في 3 مناطق

نفذت الجهات الأمنية ثلاث عمليات أمنية ناجحة أسفرت عن منع ترويج "الشبو" والحشيش وإحباط تهريب القات في المنطقة الشرقية وجدة وجازان.
تفصيلًا، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وفي الواقعة الثانية، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية الفلسطينية لترويجه مادتي الحشيش والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
أما في الضربة الأمنية الثالثة، فقد أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (225) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبرالبريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.