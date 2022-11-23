رئيس جامعة الملك خالد: إطلاق مبادرة "شراكات البحث والابتكار" يحقق الاقتصاد المعرفي

أشاد رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بما اشتمل عليه مؤتمر الشراكات المستدامة الذي انطلقت أعماله اليوم بالرياض وتنظمه وزارة التعليم تحت عنوان "البحث والابتكار نحو اقتصاد مزدهر" من أعمال ومعارض وشراكات وورش عمل وخطوات عملية بهدف تعزيز الاقتصاد المعرفي وصناعة شراكات مستدامة بين الجامعات والجهات الأخرى.
وأكد "السلمي" أن إعلان وزير التعليم إطلاق مبادرة "شراكات البحث والابتكار" كمبادرة وطنية تهدف إلى ربط الجامعات والقطاع الخاص والوطني من خلال تمويل الأبحاث التي تقدم حلولاً للتحديات التنموية والصناعية مدعومة من برنامج تنمية القدرات البشرية، وما شهده المؤتمر من حضور محلي ودولي فاعل ومشاركة العديد من الوزارات والجهات من القطاع العام والخاص وحضور 150 من صناع القرار والقيادات المحلية والدولية وتوقيع نحو 60 اتفاقية وعرض 220 اختراعاً جسدت أهمية تحقيق التكامل بين الجهات التي تنتج المعرفة والقطاعات الصناعية والتنموية.
وقال "السلمي" إن ارتكاز المؤتمر على تعزيز الروابط بين الجامعات بصفتها مصدراً لإنتاج المعرفة وتطويرها والقطاعات الصناعية والتنموية من شأنه أن يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال محور الاقتصاد المزدهر وتجسيد دور الجامعات الفاعل في ذلك الاتجاه.
وحول مشاركة جامعة الملك خالد في المؤتمر والمعرض المصاحب، أوضح "السلمي" أن جامعة الملك خالد تسعى إلى تعزيز حضورها ودورها في هذا الجانب، مشيراً بأن جناح الجامعة بمعرض التقنيات والابتكارات الواعدة شهد عرض 8 منتجات بحثية بالإضافة إلى 17 براءة اختراع وإبرام اتفاقيات وشراكات صناعية.
ويعقد مؤتمر الشراكات المستدامة في فندق الريتزكارلتون بالرياض، وتستمر أعماله على مدى يومين.