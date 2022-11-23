رئيس جامعة الملك خالد: إطلاق مبادرة "شراكات البحث والابتكار" يحقق الاقتصاد المعرفي

وأكد "السلمي" أن إعلان وزير التعليم إطلاق مبادرة "شراكات البحث والابتكار" كمبادرة وطنية تهدف إلى ربط الجامعات والقطاع الخاص والوطني من خلال تمويل الأبحاث التي تقدم حلولاً للتحديات التنموية والصناعية مدعومة من برنامج تنمية القدرات البشرية، وما شهده المؤتمر من حضور محلي ودولي فاعل ومشاركة العديد من الوزارات والجهات من القطاع العام والخاص وحضور 150 من صناع القرار والقيادات المحلية والدولية وتوقيع نحو 60 اتفاقية وعرض 220 اختراعاً جسدت أهمية تحقيق التكامل بين الجهات التي تنتج المعرفة والقطاعات الصناعية والتنموية.