صندوق تنمية الموارد البشرية يسهم في توظيف 267 ألف مواطن خلال النصف الأول 2025

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية عن مساهمته في توظيف 267 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2025، محققًا نسبة نمو بلغت 74% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وذلك انطلاقًا من دوره الاستراتيجي في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل.