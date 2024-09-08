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سجن وغرامة وترحيل.. "الجوازات" تُصدر 23871 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل

خلال شهر صفر الماضي بحق مواطنين ومقيمين ومخالفين لأنظمة أمن الحدود.. دعوات للتعاون والإبلاغ
سجن وغرامة وترحيل.. "الجوازات" تُصدر 23871 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل
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أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، (23871) قرارًا إداريًا خلال شهر صفر 1446هـ، بحق مواطنين ومقيمين؛ لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

الجوازات
أمن الحدود
أنظمة الإقامة والعمل

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