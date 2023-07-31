أبعد جزر السعودية بخليج العقبة.. "جزيرة الوصل" أيقونة الجمال والتنوع البيولوجي بحقل

بدوره، تحدَّث لـ"واس" مدرب الغوص عمر أبو العز عن تجربته في استكشاف الجزيرة، مبينًا أن جزيرة "الوصل" تحوي العديد من أنواع الشعاب المرجانية، كمرجان المخ والمنضدة، ومرجان وسادي الشكل، والمرجان الناري، ومرجان سوفت.. وتشكل شعابها موئلاً لأسماك الهامور والنيمو والترباني "أبليون". لافتًا النظر إلى جمالية مشهد غروب الشمس الساحر وهي تتوارى خلف الجبال على الجهة المقابلة من خليج العقبة؛ إذ يلهم هذا المشهد الإبداعي فكر المصورين والمبدعين.