أمطار غزيرة على ينبع والأرصاد ترفع التنبيه إلى الأحمر.. والدفاع المدني يحذّر

تشهد محافظة ينبع - حاليًا - هطول أمطار غزيرة شملت عددًا من مراكزها وقُراها، وأدت منذ عصر اليوم حتى لحظة كتابة الخبر إلى جريان عدد من الأودية والشعاب.
ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وسط أجواء ماطرة تُبشّر بالمزيد، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
ورفع المركز الوطني للأرصاد مستوى التنبيه إلى اللون الأحمر بشأن حالة الطقس المتوقعة على محافظة ينبع ومركز الرايس التابع لمنطقة المدينة المنورة، مبينًا أن الحالة ستستمر حتى الساعة 11 صباحًا من يوم غدٍ الثلاثاء.
وتوقّع المركز أن تشهد المنطقة - بمشيئة الله - هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، إلى جانب صواعق رعدية.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة إلى توخي الحيطة والحذر، وناشدت الجميع بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول، وعدم المجازفة بعبورها أو النزول إليها.
كما أهابت بقائدي المركبات أخذ الحيطة أثناء التنقل، خصوصًا عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر، واتباع التعليمات والإرشادات التي تصدر عن الدفاع المدني في حينها.