بمشاركة 31 متدربًا ومتدربة.. "المالية" تختتم برنامج "الأخصائي المالي"

يُذكر أن إطلاق برنامج الأخصائي المالي يأتي امتدادًا لجهود مركز المهارات المالية الهادفة إلى بناء منهج تطويري متكامل للمهارات المالية للقطاع المالي العام، وتطوير المهارات المالية المستقبلية، وبناء البرامج والحلول التطويرية وقياس أثرها لدعم المبادرات الرئيسية لرؤية السعودية 2030 عن طريق استحداث برامج تسهم في تفعيل عمليات نقل المعرفة بشكل مستدام من خلال برامج تأهيل المدربين في القطاع المالي العام، ورقمنة المحتوى التدريبي والمعرفي، وتفعيل برامج التدريب على رأس العمل.