مذكرة تفاهم بين "مسك" و"إنسان" لدعم مستفيدي الجمعية بالبرامج والمبادرات

وقّعت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" مذكرة تفاهم مع جمعية "إنسان"، بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان".
مثّل المؤسسة في هذه الاتفاقية الدكتور بدر البدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مسك"، وعن جمعية إنسان محمد بن سعد المحارب المدير العام، بحضور الدكتور عابد البدر عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التخطيط والتطوير بالجمعية.
وتهدف المذكرة لدعم المستفيدين من أبناء الجمعية في برامج ومبادرات مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"؛ لتحقيق تعاون مثمر بين المؤسسة والجمعية؛ تفعيلًا وتحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030، إضافة إلى تحديد مسارات التعاون في مجالات الدعم بما يحقق أهداف التدريب والتوظيف المتعددة التي تقدمها مؤسسة محمد بن سلمان "مسك".
وعزّزت مذكرة التفاهم من أهمية استكشاف الفرص التي تدعم أبناء وبنات جمعية إنسان بمجموعة متنوعة ومثرية من البرامج، كالتعاون في تأهيل الطلبة من أبناء الجمعية في نخبة الجامعات من مختلف أنحاء العالم عبر برنامج الإعداد الجامعي، والتعاون في تأهيلهم ومساعدتهم في اختيار التخصصات الجامعية عبر برامج مختلفة، ومنها برنامج "اكتشف مسارك".
وتشير مذكرة التفاهم إلى التعاون في ترشيح أبناء وبنات "إنسان" بما يتوافق مع برامج ومبادرات المؤسسة، والتعاون في مجال تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات المحلية والعالمية، وكذلك دعوة وإشراك أبناء الجمعية في مختلف الفعاليات والأنشطة المفتوحة التي تطلقها المؤسسة بشكل دوري.
واتفق الطرفان على إقامة ورش عمل دورية للوصول إلى مواءمة استراتيجية بين أهداف مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" وتصميم وبناء البرامج لدى جمعية "إنسان" لعام 2023.