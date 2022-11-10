مذكرة تفاهم بين "مسك" و"إنسان" لدعم مستفيدي الجمعية بالبرامج والمبادرات

وعزّزت مذكرة التفاهم من أهمية استكشاف الفرص التي تدعم أبناء وبنات جمعية إنسان بمجموعة متنوعة ومثرية من البرامج، كالتعاون في تأهيل الطلبة من أبناء الجمعية في نخبة الجامعات من مختلف أنحاء العالم عبر برنامج الإعداد الجامعي، والتعاون في تأهيلهم ومساعدتهم في اختيار التخصصات الجامعية عبر برامج مختلفة، ومنها برنامج "اكتشف مسارك".