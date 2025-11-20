الزيارة التاريخية لولي العهد تعزز حضور المملكة العالمي وترسم ملامح شراكات استراتيجية

وبثَّ هذا الزخم السياسي شعورًا بالفخر والطمأنينة لدى المواطنين، إذ جاءت الزيارة ضمن سياق تاريخي فارق، اتسم بمراسم استقبال استثنائية تجاوزت البروتوكولات التقليدية، وعبّرت عن تقدير دولي متزايد للمكانة القيادية للمملكة. وكانت لحظة تقديم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسمو ولي العهد للدخول، واحدة من أبرز صور هذا التقدير، ودلالة على الثقل الاستراتيجي الذي تمثله المملكة في المنطقة والعالم.