دوريات الأمن بمكة تطيح بمقيم باكستاني روّج 64 كيسًا من "الشبو" المخدر

وأكدت الجهات الأمنية استمرار جهودها في مكافحة تهريب وترويج المواد المخدرة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر الرقم 911 في مكة والرياض والشرقية، أو 999 في باقي مناطق المملكة، أو من خلال الاتصال بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات على الرقم 995 أو البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa.