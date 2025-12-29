دوريات الأمن بمكة تطيح بمقيم باكستاني روّج 64 كيسًا من "الشبو" المخدر

في خطوة لافتة، أطاحت دوريات الأمن في منطقة مكة المكرمة بمقيم من الجنسية الباكستانية بعد ضبطه متلبسًا بحيازة كمية من مادة الميثامفيتامين المخدرة المعروفة بـ"الشبو"، كان بصدد ترويجها.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ اللازم.
وأكدت الجهات الأمنية استمرار جهودها في مكافحة تهريب وترويج المواد المخدرة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر الرقم 911 في مكة والرياض والشرقية، أو 999 في باقي مناطق المملكة، أو من خلال الاتصال بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات على الرقم 995 أو البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa.
وشددت الجهات المختصة على أن جميع البلاغات تعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المُبلغ.