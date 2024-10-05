ضمن مبادرة البرامج الجامعية القصيرة.. جامعة الأميرة نورة تقدّم 3 برامج مهنية

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تقديم (3) برامج مهنية، ضمن مبادرة البرامج الجامعية القصيرة "MicroX"؛ إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية التابع لرؤية المملكة 2030، والتي يعمل عليها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عبر منظومة التعليم والتدريب الرقمي "FutureX"، بهدف تعزيز الكفاءات الوطنية، وإكسابها المهارات المتوافقة مع التغيرات المستمرة في سوق العمل.
وتشمل البرامج ثلاثة تخصّصات نوعية، وهي: "برنامج ذكاء الأعمال: المفاهيم والتطبيقات" الذي يقدّم مفاهيم تحليل البيانات الأساسية، ويشرح كيفية تطبيق تقنيات الذكاء التوليدي لتحسين كفاءة واستكشاف البيانات، و"برنامج تطوير الألعاب باستخدام Unity" الذي يستهدف تعليم المبرمجين المبتدئين كيفية برمجة الألعاب، وتمكينهم من تطبيق المفاهيم البرمجية، و"برنامج مبادئ تعلّم الآلة" الذي يُعرّف بأساسيات وتقنيات تعلّم الآلة، وتطبيقاتها العملية على بيانات متنوعة.
وتواكب مبادرة البرامج الجامعية القصيرة ضمن أهدافها التغيرات السريعة في القطاعات المهنية عبر تمكين الأفراد من المهارات الناشئة، ودعم القطاعات والتخصّصات الحيوية التي تُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيز تنافسية المواطن السعودي عالمياً، وصولاً إلى إتاحة فرص التعلّم للجميع، عبر إتاحة البرامج بشكل رقمي مهني، إذْ تستهدف المبادرة جميع المهتمين من خريجي التعليم العام، وخرّيجي التعليم العالي، والطلاب الجامعيين، إضافة إلى الباحثين عن العمل، ومَن هم على رأس العمل.
وتقدم المبادرة للملتحقين عدداً من المزايا، من بينها المرونة العالية؛ نظير تمكين المتعلمين من اختيار رحلتهم التعليمية وفق احتياجاتهم المهنية "مسارات تعليمية قابلة للتخصيص"، والموثوقية التي تستند إلى تطوير البرامج الجامعية، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية ورواد الصناعات في المملكة.
وتعد جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن من أوليات الجامعات التي تطرح برامج مهنية ضمن مبادرة البرامج الجامعية القصيرة، بما يعكس التزام الجامعة بتحقيق أهداف خطتها الإستراتيجية 2025 التي ترتكز على الريادة والتأسيس، والتميز والتمكين، وبناء علاقة مثمرة مع سوق العمل، والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.
يُشار إلى أن مبادرة البرامج الجامعية القصيرة تسعى إلى إطلاق 350 برنامجاً جامعياً قصيراً، بالشراكة مع الجامعات وأصحاب الأعمال في القطاعات التخصصية، خلال أربع سنوات، ويمكن للراغبين في تطوير مهاراتهم المهنية التسجيل في البرامج من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة.