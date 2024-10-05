ضمن مبادرة البرامج الجامعية القصيرة.. جامعة الأميرة نورة تقدّم 3 برامج مهنية

وتواكب مبادرة البرامج الجامعية القصيرة ضمن أهدافها التغيرات السريعة في القطاعات المهنية عبر تمكين الأفراد من المهارات الناشئة، ودعم القطاعات والتخصّصات الحيوية التي تُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيز تنافسية المواطن السعودي عالمياً، وصولاً إلى إتاحة فرص التعلّم للجميع، عبر إتاحة البرامج بشكل رقمي مهني، إذْ تستهدف المبادرة جميع المهتمين من خريجي التعليم العام، وخرّيجي التعليم العالي، والطلاب الجامعيين، إضافة إلى الباحثين عن العمل، ومَن هم على رأس العمل.