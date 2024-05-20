خلال أسبوع.. "المرور" تضبط 261 مخالفة للدراجات الآلية بمختلف مناطق المملكة

نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط 261 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة ضمن حملاتها الميدانية في جميع إدارات المرور خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 حتى السبت 18 مايو 2024م.
وجاءت إدارة الرياض في مقدمة الإدارات التي ضبطت مخالفات بواقع 138 مخالفة، وإدارة الشرقية 36 مخالفة، ثم جازان 18 مخالفة.
وأضافت أن نتائج الحملة في باقي الإدارات جاءت كالتالي: العاصمة المقدّسة 10 مخالفات، المدينة المنوّرة 11، منطقة تبوك 5، وحائل 10، والقصيم 4 مخالفات، ونجران 10، والحدود الشمالية مخالفتان، والجوف 7 مخالفات، وجدة 7 مخالفات، والطائف والقريات مخالفتان.
وأهابت الإدارة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.