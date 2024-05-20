خلال أسبوع.. "المرور" تضبط 261 مخالفة للدراجات الآلية بمختلف مناطق المملكة

وأضافت أن نتائج الحملة في باقي الإدارات جاءت كالتالي: العاصمة المقدّسة 10 مخالفات، المدينة المنوّرة 11، منطقة تبوك 5، وحائل 10، والقصيم 4 مخالفات، ونجران 10، والحدود الشمالية مخالفتان، والجوف 7 مخالفات، وجدة 7 مخالفات، والطائف والقريات مخالفتان.