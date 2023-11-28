"الرياض جوهرة المعارض".. "المالك" يستقبل إنجاز "إكسبو 2030" بقصيدة فخر واعتزاز

"هتف الجميــع مفاخــرًا مســــرورا.. تحيـا الريـــاض تألـٰقــًا وحضـورا".. بهذه الكلمات افتتح الشاعر الدكتور سالم بن محمد المالـك أحدث قصائده بعنوان "الرياض.. جوهرة المعارض"، التي عبَّر فيها عن فخره واعتزازه بفوز الرياض باستضافة نسخة إكسبو 2030م.