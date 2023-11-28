"الرياض جوهرة المعارض".. "المالك" يستقبل إنجاز "إكسبو 2030" بقصيدة فخر واعتزاز

"هتف الجميــع مفاخــرًا مســــرورا.. تحيـا الريـــاض تألـٰقــًا وحضـورا".. بهذه الكلمات افتتح الشاعر الدكتور سالم بن محمد المالـك أحدث قصائده بعنوان "الرياض.. جوهرة المعارض"، التي عبَّر فيها عن فخره واعتزازه بفوز الرياض باستضافة نسخة إكسبو 2030م.
وجاءت أبيات قصيدة "الرياض.. جوهرة المعارض" كالآتي:
هتف الجميــع مفاخــرًا مســــرورا
تحيـا الريـــاض تألـٰقــًا وحضـورا
فــوزٌ تحقـق باحتضــانــة معرض
والمجـــدُ رفرف فرحـةً وحبـورا
ســــتكون شـمســًا للعـوالــــم كلهـا
وتفــوح مســـكًا طيبــًا وزهــورا
يــا ملهمـــًا يــا من رؤاه تنــاثـرت
خذنـــا إلى مـا تـرتضيـــه عبــورا
هذي الريـاض إلى الأمـــام ريــادة
تزهو بمن راض الصعاب جسورا
منهـا ســرى عبدالعـزيــــز بهمــة
وأعــاد ملـكـًا للبـــــــــلاد ونورا
وتـــلاه أبنـــــــاء بحكـم راشـــــد
وحفـيـــــده من بعــدهـم منصــورا
إن جئت ضيـفًا للريـــاض ستلتقي
شــعبًا كريــمًا شـــاكرًا مشــكورا
وســتظن أنــك بين أهلــك آمنــــًا
وسـتستفيض معــزة وحـبــــورا
إن الريـــــاض بما لهـا من تــالـــد
في كـل يــــوم تســـتعـز ظــهـورا
من عــاش في أحيـائها ورياضها
ســيظل مفتـــونًا بها مأســــورا
إني عشـيقك يا رياض وهل ترى
لأســير عشـــقك أن يكون صبـورا