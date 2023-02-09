"العمودي" يكشف 10 أهداف رئيسية لاستراتيجية الاتصال المؤسسي

كما أوصى بتفعيل الشراكات وتطويرها والعمل على استدامتها، واستثمار نقاط القوة، والعمل على خلق وابتكار مبادرات مجتمعية مميزة تسهم في دعم البيئة والمجتمع وقياس الأثر المتحقق على المجتمع، مع ضرورة قياس الرأي العام عبر البحوث والدراسات والاستعانة والاستفادة من الخبراء والمستشارين، والتمحور حول خلق أثر ملموس من الأنشطة الاتصالية، والاستمرارية والمواصلة، قائلًا: "إن قليلًا دائمًا خيرٌ من كثير منقطع".