دولة شرق أوسطية أبلغت واشنطن.. "الذايدي": رغم أن ما جرى جديد وخطير لكنه تحت السقف المبني

وعن المستقبل القريب والبعيد، يقول "الزايدي": "إلا أن السؤال يظل قائمًا: هل من الممكن أن تفلت الأمور عن الزِّمام، رغم التطمينات الإيرانية، قبل كل شيء، على لسان وزير خارجيتها عبداللهيان، والتطمينات الأمريكية أيضاً؟. علّق الأستاذ عبدالرحمن الراشد في مقالته بجريدة "الشرق الأوسط" على هذا التطور الجديد بأن الدول الثلاث؛ إيران و"إسرائيل" وأمريكا: "برهنت في إدارة نزاعاتها لأربعين عاماً، على قدرتها على تجنب المواجهات المباشرة وإبقاء المواجهات على مستويات منخفضة، "إسرائيل" تعدّ هجوم "حماس" من فعل إيران، وأن قتلها قيادات من (الحرس الثوري) كان رداً عليه ضمن (قواعد الاشتباك)".