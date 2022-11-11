"الخريف" يلتقي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية في شرم الشيخ

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف في شرم الشيخ، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية الدكتورة ليلى بنعلي، خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء المنعقد بالتزامن مع قمة المناخ العالمية في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر، بحضور نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.