"الخريف" يلتقي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية في شرم الشيخ

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف في شرم الشيخ، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية الدكتورة ليلى بنعلي، خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء المنعقد بالتزامن مع قمة المناخ العالمية في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر، بحضور نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية في قطاع التعدين، وتعزيز التعاون المشترك.
وتم استعراض الفرص الاستثمارية ومستهدفات الوزارة لجذب الاستثمارات النوعية، في الوقت الذي أبدت فيه الوزيرة المغربية اهتمامها بالاستفادة من تجربة السعودية الناجحة في حوكمة قطاع التعدين، واتفقا على أهمية تطوير الموارد البشرية والتدريب؛ لتحقيق النمو والاستدامة في القطاع.
ووجّه وزير الصناعة والثروة المعدنية الدعوة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، لحضور مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه الرياض في يناير المقبل.