أمير تبوك يسلّم 448 وحدة سكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، اليوم، 448 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة البلديات والإسكان، وذلك في قاعة الاستقبالات الرئيسية بالإمارة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك.
وأُقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى أمين منطقة تبوك المهندس حسام اليوسف كلمة ثمّن فيها دعم سمو أمير المنطقة لبرامج ومشاريع التنمية والإسكان، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التكامل بين الجهات الحكومية والقطاعين الخاص والخيري، ويجسّد ترجمة عملية لتوفير السكن الملائم، ودعم الفئات الأشد احتياجًا، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأشار اليوسف إلى أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لجهود متواصلة في مجال الإسكان التنموي، حيث بلغ إجمالي الوحدات السكنية التي جرى توزيعها منذ إطلاق البرنامج 3066 وحدة، استفاد منها أكثر من 12 ألف فرد من أبناء وبنات منطقة تبوك، بما يعكس الأثر الحقيقي لهذه المبادرات على أرض الواقع.
عقب ذلك، شاهد سمو أمير المنطقة وسمو نائبه والحضور فيلمًا مرئيًا بعنوان «الإسكان التنموي.. نحو مستقبل مستقر»، استعرض جهود البرنامج في المنطقة، وما حققه من نتائج إيجابية في توفير السكن الملائم للأسر المستفيدة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحسين جودة الحياة، إلى جانب إبراز الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاعين الخاص والخيري ودورها في دعم مستهدفات التنمية.
بعدها ألقى سمو الأمير فهد بن سلطان كلمة أكد فيها أن الاحتفال بتسليم الوحدات السكنية يأتي تأكيدًا على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من حرص بالغ على أن يكون السكن أحد أهم مقومات الحياة الكريمة، وحقًا أصيلًا لكل مواطن في المملكة.
وأضاف سموه أن نسبة تملك المساكن في المملكة تُعد من بين الأعلى عالميًا، حيث تجاوزت حاجز 65%، مؤكدًا أن ما يتحقق اليوم هو تملك حقيقي، وليس إسكانًا مؤقتًا، وهو ما يتكرر في مختلف مناطق المملكة. وأشار إلى أن السكن لا يُعد مجرد مبانٍ، بل أساسًا لاستقرار الأسرة وتطورها، مشيدًا بجهود معالي وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل وزملائه في الوزارة والأمانات بمناطق المملكة كافة.
وأكد سموه أن إنجازات الإسكان واقع ملموس يراه الجميع، وأن المملكة حققت خلال سنوات محدودة ما لم تحققه دول كثيرة، وبوتيرة إنجاز غير مسبوقة، معربًا عن سعادته بما يشهده من تملك أبناء وبنات المنطقة لمساكنهم الخاصة.
وفي ختام الحفل، سلّم سمو أمير منطقة تبوك مفاتيح الوحدات السكنية للأسر المستفيدة، داعيًا المولى القدير أن يجعلها منازل مباركة، فيما عبّر المستفيدون عن سعادتهم باستلام وحداتهم الجديدة، مقدمين شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة – حفظها الله – ولسمو أمير المنطقة على متابعته وحرصه الدائم على دعم برامج الإسكان التنموي.