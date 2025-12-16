أمير تبوك يسلّم 448 وحدة سكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي

وأضاف سموه أن نسبة تملك المساكن في المملكة تُعد من بين الأعلى عالميًا، حيث تجاوزت حاجز 65%، مؤكدًا أن ما يتحقق اليوم هو تملك حقيقي، وليس إسكانًا مؤقتًا، وهو ما يتكرر في مختلف مناطق المملكة. وأشار إلى أن السكن لا يُعد مجرد مبانٍ، بل أساسًا لاستقرار الأسرة وتطورها، مشيدًا بجهود معالي وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل وزملائه في الوزارة والأمانات بمناطق المملكة كافة.