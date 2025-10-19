إطلاق منصة "تقني" للتدريب الإلكتروني في الكليات التقنية والمعاهد

وتتميز المنصة بمرونتها العالية وإمكانية تخصيصها بما يتناسب مع مختلف الفئات المستفيدة، إضافة إلى توفير أداة متقدمة لإنشاء تقارير إحصائية وتحليلية تساعد في دعم متخذي القرار، ودمج مساعد افتراضي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل التفاعل بين المدربين والمتدربين، فضلًا عن إتاحة قواعد المعرفة داخل المنصة، وتمكين المستخدمين من بناء صفحات إضافية تلبي احتياجاتهم التدريبية المتنوعة.