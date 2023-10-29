وزير الصحة: نَعِدُ بالوصول إلى هدف إطالة عمر الإنسان السعودي إلى 80 عامًا

وعد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل بالوصول إلى هدف إطالة عمر الإنسان السعودي إلى عمر 80 عامًا -بإذن الله-، وأن يكون متمتعًا بصحة وسلامة وعافية.
جاء ذلك ردًّا على سؤال عن ماذا يعد الشعب السعودي في مجال الصحة؛ إذ قال: نَعِدُ بما وعدت به رؤية السعودية المباركة بالوصول إلى عمر الإنسان في السعودية إلى عمر الثمانين سنة -بإذن الله-. والأهم أيضًا أن يكون بصحة وعافية وسلامة.
وأضاف الجلاجل لـ"الإخبارية" من مقر ملتقى الصحة العالمي 2023، الذي افتتحه اليوم: شاهدنا اليوم أحد النماذج، وهو الدكتور عبدالله القويز، الذي استثمر في تعزيز صحته، ويجني أرباحه اليوم -بفضل الله-، وهو في عمر 84 عامًا؛ لنشاهده يصعد القمم، ويمارس رياضات مختلفة. نتمنى له وافر الصحة والعافية.
وأضاف: هدف الصحة الآن الانتقال من مفهوم المرض إلى مفهوم الصحة، وزيادة العمر المتوسط للمواطنين السعوديين لا يتم بالتداخلات العلاجية التي تشكل 20٪ من الأثر الصحي، وإنما من خلال عملية الوقاية والسلوك الصحي التي تشكل 80٪ من الأثر الصحي. مشيرًا في هذا الصدد إلى أن وزارة الصحة أطلقت مجموعة من السياسات التي تعزز صحة المواطن السعودي.
يُذكر أن عبدالله القويز، الذي ضرب به وزير الصحة نموذجًا في الوصول إلى الثمانين بصحة وسلامة وعافية، يُعدُّ أكبر سعودي وعربي يصل إلى قمة إيفرست، وهو دبلوماسي واقتصادي ومصرفي، ورحالة وسفير سعودي سابق، ومحب للطبيعة؛ فهو يعمل رحالة، ويقوم برحلات سياحية في مختلف دول العالم، ويشرح لنا ميزاتها وبيئتها، ومعلومات قديمة وجديدة عن هذه المناطق.