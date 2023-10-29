وزير الصحة: نَعِدُ بالوصول إلى هدف إطالة عمر الإنسان السعودي إلى 80 عامًا

وأضاف الجلاجل لـ"الإخبارية" من مقر ملتقى الصحة العالمي 2023، الذي افتتحه اليوم: شاهدنا اليوم أحد النماذج، وهو الدكتور عبدالله القويز، الذي استثمر في تعزيز صحته، ويجني أرباحه اليوم -بفضل الله-، وهو في عمر 84 عامًا؛ لنشاهده يصعد القمم، ويمارس رياضات مختلفة. نتمنى له وافر الصحة والعافية.