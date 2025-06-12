الجهني: بوادر مبشرة ببدء موسم الأمطار الصيفية.. وتزايد رطوبة بحر العرب

كشف العضو المؤسّس في جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور زياد الجهني، عن مؤشرات جوية مبشّرة، تشير إلى تزايد تكدّس الرطوبة المدارية على الهند وبحر العرب، متوقعًا بداية تدفقها نحو أجواء المنطقة خلال الأيام القادمة.
وأوضح الجهني أن هذه المعطيات تُعد من الإشارات الإيجابية على قرب انطلاق موسم الأمطار الصيفية بمشيئة الله، خصوصًا على المرتفعات الجنوبية والغربية من المملكة، بالتزامن مع نشاط الرياح الموسمية القادمة من الجنوب.
وأشار إلى أن الظروف الجوية بدأت تتغير تدريجيًا، ما يهيّئ الأجواء لتطور السحب الركامية ونشوء حالات ممطرة مع تقدم الأيام.