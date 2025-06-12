الجهني: بوادر مبشرة ببدء موسم الأمطار الصيفية.. وتزايد رطوبة بحر العرب

وأوضح الجهني أن هذه المعطيات تُعد من الإشارات الإيجابية على قرب انطلاق موسم الأمطار الصيفية بمشيئة الله، خصوصًا على المرتفعات الجنوبية والغربية من المملكة، بالتزامن مع نشاط الرياح الموسمية القادمة من الجنوب.