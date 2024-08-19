القوات البحرية تُسلِّم نظيرتها الكويتية قيادة قوة الواجب المختلطة "ctf 152"

ونفذت قوة الواجب المختلطة (CTF 152) خلال تولي القوات البحرية الملكية السعودية قيادتها عددًا من العمليات النوعية لفرض الأمن البحري في مناطق المسؤولية، وضمان التدفق الحر والآمن لخطوط الملاحة العالمية، وردع وإيقاف المنظمات غير الحكومية من تنفيذ الأنشطة الإجرامية والإرهابية، تضمنت إجراء تمارين بحرية مختلطة، وتسيير دوريات مشتركة، وتنفيذ عددٍ من العمليات المركزة في مناطق المسؤولية، وعقد عددٍ من الدورات "مركز قيادة"، ودورات اقتحام وتفتيش السفن مع القوات الأمريكية لعددٍ من المتدربين.