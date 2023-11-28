"الحازمي" : فوز الرياض باستضافة إكسبو هو الجوهرة التي ستتوج بها رؤية 2030

وقال : عندما نتحدث عن هذا المعرض فنحن نتحدث عن الفوائد التي ستجنيها المملكة من حيث وجود أكثر من 250 مشاركًا على مستوى الدول والمنظمات الدولية والشركات وغيرها وهذا الزخم وهذه الزيارات وهذا العدد من السياح القادمين حتمًا سيكون له تأثيره الاقتصادي على وسائل النقل وعلى الفنادق والمطاعم وعلى كل ما يلامس الخدمات لهؤلاء القادمين للمملكة، لذلك الفوائد كبيرة سواءً اقتصادية أو اجتماعية أو على المستوى الثقافي للمملكة من خلال هذا المعرض سنروي للعالم قصة نجاحنا لرؤية 2030 وسنمد يدنا لمن يريد أن يصنع قصة نجاح مشابهة.