15 قرارًا أحدها يتعلق بـ "عقارات الدولة".. "الملك" يترأس جلسة "الوزراء" ويوجه بتقديم أجود الخدمات للحجاج

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمجلس الأعلى للقضاء، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وصندوق التنمية الزراعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.