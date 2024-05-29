تزامناً مع موسم الحج.. إطلاق 247 فرصة تطوعية لخدمة حجاج بيت الله

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرّمة، 247 فرصة تطوعية عبر منصة العمل التطوعي، تزامناً مع بدء موسم الحج لعام 1445هـ، الذي تتيح المشاركة لـ 4930 متطوعاً ومتطوعة، شملت سُقيا الماء الذي بلغ عدد العبوات إلى (235.117) عبوة سيتم توزيعها في 3850 مسجداً، إضافة إلى توزيع المظلات لمواجهة حرارة الشمس، وتقديم البرامج الدعوية، وتوزيع الكتيبات وتقديم الوجبات الغذائية للحجاج.