100 طالبة في برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2022 بتعليم جازان

ويتكوّن البرنامج من وحدات علمية إثرائية متخصصة، وأنشطة تطبيقية ومهارية ومشروعات علمية في أربعة مسارات متمثلة في العلوم الطبية والحيوية والكيميائية، وعلوم الفيزياء والأرض والفضاء، والعلوم الهندسية، وعلوم الحاسب والرياضيات التطبيقية، والتي تشمل وحدات إثرائية في مجالات الاختراعات، وطبيب المستقبل، ومهندس المستقبل، والتطبيقات الكيميائية، والتشفير.