"الدوسري" يؤكد دور الإعلام السعودي والكويتي في بيان قوة ومتانة العلاقات بين البلدين

وأشار إلى تجارب عدة ومحاولات لدمج الإعلام التقليدي كالصحف والمقالات مع وسائل التواصل، حيث أصبح المنشور يصل إلى أكبر عددٍ من القراء، وخصوصًا للجيل الجديد، مؤكدًا أن أكبر ممكن وداعم للإعلام بشكل خاص ولكل المجالات بشكل عام في المملكة، هم الشباب والفتيات الذين يقدمون أفكارًا متنوعة، مبينًا أن نسبة صناعة المحتوى الإعلامي ارتفعت بشكل كبير بفضل أفكارهم المتطورة.