"الدوسري" يؤكد دور الإعلام السعودي والكويتي في بيان قوة ومتانة العلاقات بين البلدين

أكد وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، دور الإعلام السعودي والكويتي، في بيان قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعدم السماح لكل من يحاول تعكير صفو تلك العلاقة المتأصلة.
وقال في لقاء نظمته جمعية الصحفيين الكويتية بالتعاون مع وزارة الإعلام اليوم في مكتبة الكويت الوطنية، بمشاركة عددٍ من القيادات الإعلامية الكويتية : "إن العلاقات السياسية السعودية - الكويتية في أفضل مستوياتها على مر التاريخ، وذلك ينعكس على البلدين في مجال التأهيل الإعلامي فيما بينهما".
وأعرب عن سعادته بزيارته الرسمية التي يقوم بها حاليًا إلى دولة الكويت والالتقاء بقيادات الإعلام والاستماع لهم، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تعطي صورة واضحة لما يمكن أن يتم من تعاون إعلامي يوازي العلاقات السياسية بين البلدين.
ولفت الدوسري النظر إلى دور الإعلام الرصين في منع أي محاولة لتعكير العلاقات، معربًا عن التقدير للدور الذي يقوم به الإعلام الكويتي وننظر له نظرة احترام وتقدير عالٍ.
وأضاف: إن القطاع الإعلامي في المملكة العربية السعودية من القطاعات الجاذبة ودور الوزارة دعم خلق وظائف متجددة في قطاع الإعلام، مشيرًا إلى دور وزارة الإعلام السعودية في دعم وتمكين وسائل الإعلام التابعة للقطاع الخاص في المملكة كونه مساند رئيس في التنمية.
وأفاد وزير الإعلام، بأن منظومة الإعلام السعودية تُسهم في دعم وتمكين أي وسيلة إعلامية هادفة تقدم محتوى إيجابيًا لتكون ضمن الإعلام الوطني الشامل، لافتًا النظر إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة مواكبة تلك الوسائل والمنصات المتنوعة والتعامل مع إيجابياتها والفرص التي تقدمها، بعيدًا عن التحديات التي تواجهنا منها وأن نتكيف مع المستجدات والتطورات التكنولوجية والتقنية حتى يسمعنا العالم.
وأشار إلى تجارب عدة ومحاولات لدمج الإعلام التقليدي كالصحف والمقالات مع وسائل التواصل، حيث أصبح المنشور يصل إلى أكبر عددٍ من القراء، وخصوصًا للجيل الجديد، مؤكدًا أن أكبر ممكن وداعم للإعلام بشكل خاص ولكل المجالات بشكل عام في المملكة، هم الشباب والفتيات الذين يقدمون أفكارًا متنوعة، مبينًا أن نسبة صناعة المحتوى الإعلامي ارتفعت بشكل كبير بفضل أفكارهم المتطورة.
وشدد وزير الإعلام على التعاون الإعلامي بين السعودية والكويت، مشيرًا إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين وكالتي الأنباء السعودية (واس) ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) لتبادل الأخبار والخبرات وتعزيز التعاون الإعلامي.
وأشار إلى لقائه بالشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبوزير الإعلام الكويتي عبدالرحمن المطيري ضمن زيارته الحالية للكويت.
وتضمن اللقاء المفتوح مع وزير الإعلام الذي أداره رئيس جمعية الصحفيين الكويتية عدنان الراشد، مداخلات عديدة وأسئلة مهمة تخص مختلف جوانب الإعلام، قدمها إعلاميون ومهتمون بالشأن الإعلامي.