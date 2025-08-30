لتعزيز الرياضة المجتمعية.. تجهيز حدائق القويعية بأجهزة حديثة

في خطوة لافتة لتعزيز نمط الحياة الصحي، أنهت بلدية القويعية التابعة لأمانة منطقة الرياض تركيب أجهزة رياضية حديثة في عدد من المواقع داخل المحافظة، لتكون متاحة للأهالي على مدار الساعة.