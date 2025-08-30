لتعزيز الرياضة المجتمعية.. تجهيز حدائق القويعية بأجهزة حديثة

في خطوة لافتة لتعزيز نمط الحياة الصحي، أنهت بلدية القويعية التابعة لأمانة منطقة الرياض تركيب أجهزة رياضية حديثة في عدد من المواقع داخل المحافظة، لتكون متاحة للأهالي على مدار الساعة.
وشملت المواقع التي جرى تجهيزها: حديقة الملك عبدالله، منتزه الملك عبدالله، حديقة الديوانية، وممشى حي الربوة، وذلك بهدف توفير بيئة مناسبة لممارسة الرياضة، وتشجيع مختلف الفئات العمرية على النشاط البدني.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مستهدفات برنامج "جودة الحياة" في إطار رؤية المملكة 2030، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة، وتوفير خيارات مجانية تُسهم في تحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع.