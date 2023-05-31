"الإحصاء" تعلن اليوم نتائج تعداد السعودية 2022

ونفّذت الهيئة العامة للإحصاء أعمال العد التجريبي في إطار التحضير لتنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والمساكن 2022م؛ وذلك ابتداءً من سبتمبر 2021م، وغطى سبع مدن حول المملكة؛ شملت: (تبوك، العلا، مكة المكرمة، عسير، الدرعية، الرياض، والمنطقة الشرقية)؛ من أجل اختبار استمارة التعداد، وتجريب أدوات العمل التي سوف تستخدمها في التعداد العام؛ مثل العد الذاتي وتعبئة نموذج الاستبانة إلكترونيًّا وكل ما يتعلق بالنموذج التشغيلي الخاص بها، ومن ثم استنتاج الدروس المستفادة، وتقييم الأنظمة التقنية التي سيتم تطبيقها في أعمال التعداد العام 2022م.