"الغذاء والدواء": التأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للاشتراطات يكون قبل استيرادها للمملكة

وتابع خلال حديثه في جلسة حوارية بعنوان "الدور الجمركي بين الأمن وتيسير التجارة"، ضمن مؤتمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هناك إجراءات رقابية تتم على السلع قبل الاستيراد للمملكة خصوصًا المنتجات عالية الخطورة مثل الأدوية والمنتجات الطبية، ويتم تقييمها بشكل علمي للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والدراسات العلمية، كما يتم زيارة المصانع المنتجة لها داخل وخارج المملكة للتأكد من تطبيقها أسس ممارسة التصنيع الجيد.