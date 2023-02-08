"الغذاء والدواء": التأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للاشتراطات يكون قبل استيرادها للمملكة

أوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بهيئة الغذاء والدواء الدكتور سامي الصقر أن هناك أكثر من مستوى رقابي للتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للاشتراطات.
وأضاف "الصقر" أن الهيئة تُراقب على الدواء والغذاء والأجهزة والمستلزمات الطبية والأعلاف الحيوانية والمبيدات، وهي منتجات عالية الحساسية يستهلكها المواطنون بشكل مباشر وغير مباشر.
وتابع خلال حديثه في جلسة حوارية بعنوان "الدور الجمركي بين الأمن وتيسير التجارة"، ضمن مؤتمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هناك إجراءات رقابية تتم على السلع قبل الاستيراد للمملكة خصوصًا المنتجات عالية الخطورة مثل الأدوية والمنتجات الطبية، ويتم تقييمها بشكل علمي للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والدراسات العلمية، كما يتم زيارة المصانع المنتجة لها داخل وخارج المملكة للتأكد من تطبيقها أسس ممارسة التصنيع الجيد.