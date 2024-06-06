"المالك": نقل الأمتعة مباشرة من مطار جدة عبر قطار "سار" لراحة ضيوف الرحمن

وتابع: يتم نقل الحجاج من الطائرة إلى القطار مباشرة في مكة دون حقائب من خلال تنظيم معين وقف عليه وزير النقل صباح أمس، حيث يتم نقل حقائب الحجاج بشكل منفصل وتصل قبل وصولهم إلى مساكنهم بكل سهولة ويسر.