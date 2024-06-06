"المالك": نقل الأمتعة مباشرة من مطار جدة عبر قطار "سار" لراحة ضيوف الرحمن

قال رئيس شركة "سار" د. بشار المالك: سنوفر خدمة نقل الأمتعة مباشرة من مطار جدة الدولي عبر قطار "سار" لراحة ضيوف الرحمن.
وأضاف: نخدم حجاج بيت الله الحرام من خلال 35 قطارًا في شبكة طولها 453 كم في واحد من أسرع 10 قطارات في العالم بسرعة 300 كم/ساعة.
وأردف: خلال هذا العام رفعنا السعة المقعدية حتى وصلت إلى مليون و600 ألف مقعد خلال هذا العام بزيادة 100 ألف مقعد عن العام الماضي.
وتابع: يتم نقل الحجاج من الطائرة إلى القطار مباشرة في مكة دون حقائب من خلال تنظيم معين وقف عليه وزير النقل صباح أمس، حيث يتم نقل حقائب الحجاج بشكل منفصل وتصل قبل وصولهم إلى مساكنهم بكل سهولة ويسر.
وقال "المالك": من خلال قطار المشاعر المقدسة سنعمل بالطاقة القصوى لخدمة الحجاج، وندعو الله أن يوفقنا كما هو الحال في الأعوام السابقة لتقديم ما يرضي حجاج بيت الله الحرام.