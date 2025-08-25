"الشؤون الدينية" تقدم عددًا من البرامج والمحاضرات العلمية في رحاب المسجد الحرام

يُذكر أن البرنامج العلمي يشمل عددًا من العلوم الشرعية المتنوعة، منها: الفقه، والعقيدة، وأصول الفقه، والسيرة النبوية، وغيرها من العلوم المستمدة من أمهات الكتب والمتون المعتبرة، بما يعكس رسالة الحرمين الشريفين في نشر الوسطية والاعتدال، وتعزيز الوعي الشرعي الصحيح.