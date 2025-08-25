"الشؤون الدينية" تقدم عددًا من البرامج والمحاضرات العلمية في رحاب المسجد الحرام

تقدم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، عددًا من البرامج والمحاضرات العلمية في رحاب المسجد الحرام، عبر نخبة من أصحاب الفضيلة والمشايخ مدرسي المسجد الحرام في مختلف العلوم الشرعية، وذلك ضمن برنامج علمي متكامل؛ يهدف إلى نشر العلم الشرعي، وتعزيز الاستفادة منه بين قاصدي المسجد الحرام.
وأوضحت الرئاسة، أن الإعلان عن الجدول يتم بصفة شهرية كل بداية شهر هجري جديد, وذلك عبر المنصات الإعلامية الرسمية للرئاسة ووكالة الشؤون العلمية والتوجيهية، حرصًا على تمكين القاصدين من متابعة هذه الدروس والاستفادة منها.
يُذكر أن البرنامج العلمي يشمل عددًا من العلوم الشرعية المتنوعة، منها: الفقه، والعقيدة، وأصول الفقه، والسيرة النبوية، وغيرها من العلوم المستمدة من أمهات الكتب والمتون المعتبرة، بما يعكس رسالة الحرمين الشريفين في نشر الوسطية والاعتدال، وتعزيز الوعي الشرعي الصحيح.