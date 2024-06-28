"المساحة الجيولوجية": هزة حائل سببها الإجهادات التكتونية وحركة الصهارة البركانية تحت حرة هتيمة

أصدرت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بياناً إلحاقياً تفصيلياً عن الهزة الأرضية التي حدثت في منطقة حائل، والتي انتقلت موجاتها الزلزالية بشكل كروي في عدة اتجاهات.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل: موقع الهزة الأرضية التي حدثت في منطقة حائل على عمق ٥.٨٦ كم تبعد عن مدينة حائل ١٠٧ كم.
وأضاف: "سبب حدوث الهزة يعود إلى الإجهادات التكتونية بشكل عام وحركة الصهارة البركانية تحت حرة هتيمة مما تسبب في حدوث نشاط زلزالي يتراوح قدره الزلزالي ما بين ضعيف إلى أقل من متوسط".
وأشار طارق أبا الخيل إلى أن الإجهادات تؤثر على الصدوع المتواجدة داخل منطقة حائل، مسببة إعادة نشاطها وبالتالي حدوث هزات أرضية تنتقل كموجات بشكل كروي، مما يسهم بالشعور بها في جميع الاتجاهات.
وأكد المتحدث أن الهيئة تقوم بمتابعتها على مدار الساعة، وأن الوضع مطمئن ولا يوجد ما يدعو للقلق.
وكانت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي قد سجلت ظهر هذا اليوم الجمعة عند الساعة 12:03:24 هزة أرضية شرق الشنان بمنطقة حائل بقدر زلزالي بلغ 3.6 درجة على مقياس ريختر.