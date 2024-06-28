"المساحة الجيولوجية": هزة حائل سببها الإجهادات التكتونية وحركة الصهارة البركانية تحت حرة هتيمة

وأشار طارق أبا الخيل إلى أن الإجهادات تؤثر على الصدوع المتواجدة داخل منطقة حائل، مسببة إعادة نشاطها وبالتالي حدوث هزات أرضية تنتقل كموجات بشكل كروي، مما يسهم بالشعور بها في جميع الاتجاهات.