استشاري: 3 طرق لعلاج "الظفر المنغرز".. وعدم الإسراع يؤدي لتسوُّس عظمي

وبيَّن أن ارتداء حذاء ضيق يسبب ضغطًا شديدًا على أظافر القدمين؛ ما قد يسبب حالة الظفر المنغرز؛ إذ ينمو الظفر بشكل مستمر دون توقف، وكذلك تعرُّض القدم لإصابة أو حادث معيّن نتيجة خبطة أو ضربة أو سقوط شيء ما على مركز نمو الظفر، يؤدي إلى اعوجاجه أو تغير اتجاه نموه، فينغرز الظفر خلال أسبوعين أو ثلاثة، ونمو العظمة الموجودة أسفل صفيحة الظفر هو السبب الأكثر شيوعًا؛ إذ إن العظم لا يتوقف عن النمو عند غالبية البشر، فيستمر في النمو إلى الأعلى؛ ما يؤدي إلى اعوجاج في صفيحة الظفر؛ فينغرز الظفر من جهة الأركان، الذي غالبًا سيكون بحاجة إلى تدخل جراحي.