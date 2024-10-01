"نزاهة": توقيف 136 متهماً والتحقيق مع 289 في جرائم رشوة واستغلال النفوذ الوظيفي

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، عن أنها باشرت خلال شهر سبتمبر 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 3903 جولات رقابية، والتحقيق مع 289 مشتبهاً فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات: (الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، البيئة والمياه والزراعة).