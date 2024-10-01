"نزاهة": توقيف 136 متهماً والتحقيق مع 289 في جرائم رشوة واستغلال النفوذ الوظيفي

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، عن أنها باشرت خلال شهر سبتمبر 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 3903 جولات رقابية، والتحقيق مع 289 مشتبهاً فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات: (الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، البيئة والمياه والزراعة).
وقالت: إنه جرى توقيف 136 متهماً؛ وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية؛ منهم مَن أُطلِق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورُّطهم في تهم: "الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي".
وأشارت إلى أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية؛ تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.
ودعت هيئة الرقابة لحماية المال العام والحفاظ عليه، إلى الإسهام بالإبلاغ عن أيّ شبهات فسادٍ مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات التالية:
-الهاتف المجاني: 980
-البريد الإلكتروني: 980@Nazaha.gov.sa