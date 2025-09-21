وزير التعليم العالي السوري يشيد بدور المملكة ويستعرض واقع الجامعات في بلاده

من جانبه أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري بدور المملكة في دعم بلاده في المجالات كافة, مستعرضًا واقع التعليم العالي في سوريا، الذي يضم أكثر من مليون طالب جامعي في تسع جامعات، أكبرها جامعة دمشق، إضافة إلى 39 جامعة خاصة، مبينًا أن الوزارة تعمل حاليًا على تجاوز التحديات التي مرت بها سوريا خلال المرحلة الماضية، من فقدان الكفاءات الأكاديمية وتقييد الحرية الأكاديمية، عبر تطوير البنية المؤسسية، وتعزيز البحث العلمي، والتحول الرقمي.