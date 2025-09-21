وزير التعليم العالي السوري يشيد بدور المملكة ويستعرض واقع الجامعات في بلاده

استقبل رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري, في مكتبه اليوم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية الدكتور مروان جميل الحلبي، والوفد المرافق له.
وأكد العامري خلال الاستقبال استعداد الجامعة لبناء شراكات إستراتيجية مع الجامعات السورية؛ من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإطلاق برامج ومشاريع مشتركة تخدم التنمية في البلدين، وتحقق التكامل في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي, مشيرًا إلى حرص الجامعة على توظيف خبراتها في مجالات البحث العلمي والاعتماد الأكاديمي، وتطوير المناهج؛ لتعزيز التعاون مع وزارة التعليم العالي في سوريا.
من جانبه أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري بدور المملكة في دعم بلاده في المجالات كافة, مستعرضًا واقع التعليم العالي في سوريا، الذي يضم أكثر من مليون طالب جامعي في تسع جامعات، أكبرها جامعة دمشق، إضافة إلى 39 جامعة خاصة، مبينًا أن الوزارة تعمل حاليًا على تجاوز التحديات التي مرت بها سوريا خلال المرحلة الماضية، من فقدان الكفاءات الأكاديمية وتقييد الحرية الأكاديمية، عبر تطوير البنية المؤسسية، وتعزيز البحث العلمي، والتحول الرقمي.
وأبدى رغبته في الاستفادة من تجربة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في هذه المجالات، والتعاون في اعتماد البرامج والمناهج وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية.