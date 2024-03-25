"الموارد البشرية" تقدم حزمةً متنوعةً من خدمات التأهيل والتوظيف والتدريب للأيتام

وفي مسار التعليم الجامعي وصلت نسبة قبول الأيتام إلى 100% من الطلاب في تخصصات جامعية تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتضمن هذا المسار المنح الداخلية والتكفل بالرسوم الدراسية لجميع الطلاب في الجامعات الأهلية, وفي مسار التوظيف تم توفير أكثر من 600 وظيفة خلال العامين الماضيين، وتسعى الوزارة إلى تحقيق مستهدفات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التوظيف، وقياس مؤشرات استقرار الأيتام.