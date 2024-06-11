منصات توعوية متنقلة تُخصصها "الهيئة" لخدمة ضيوف الرحمن بمناطق مختلفة

خصصت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمشاركة في حج هذا العام 1445هـ، عددًا من المنصات التوعوية المتنقلة التي تتضمن عدة خدمات، وتشمل الحافلة التوعوية في مكة المكرمة التي تحتوي على شاشة عرض تعرض المحتوى التوعوي للحجاج الزائرين، مع توفير إصدارات الرئاسة العامة ومقر لاستقبال الضيوف ونظارة الواقع المعزز.
كما فعَّلت الرئاسة العامة المنصة التوعوية في منفذ الربع الخالي، وتحتوي على شاشة عرض كبيرة، تبث من خلالها المقاطع المرئية بحسب نوع الفعاليّة والشريحة المستهدفة، كما تحتوي على مصلى بكامل التجهيزات، بالإضافة إلى إصدارات الرئاسة العامة ومقر لاستقبال الضيوف.
وشاركت الرئاسة العامة بالمعرض الرقمي المتنقل قرب جبل عرفة، وهي مقطورة تحتوي على معرض متنقل يتكون من شاشتين خارجية وداخلية كبيرة، وشاشات تفاعلية جدارية ونظام صوتي، ومصلى متنقل متكامل مع مقر لاستقبال الضيوف، ونظارة الواقع المعزز.
وتأتي هذه المبادرات بتوجيه ومتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.