منصات توعوية متنقلة تُخصصها "الهيئة" لخدمة ضيوف الرحمن بمناطق مختلفة

خصصت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمشاركة في حج هذا العام 1445هـ، عددًا من المنصات التوعوية المتنقلة التي تتضمن عدة خدمات، وتشمل الحافلة التوعوية في مكة المكرمة التي تحتوي على شاشة عرض تعرض المحتوى التوعوي للحجاج الزائرين، مع توفير إصدارات الرئاسة العامة ومقر لاستقبال الضيوف ونظارة الواقع المعزز.