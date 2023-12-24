"ابن ظبية" يحقّق شوط "شلفا ولي العهد" بمهرجان المؤسس للإبل

وشهدت منافسات شوط شلفا ولي العهد، اليوم الأحد، تنافسًا كبيرًا من أشهر الملّاك في هذا اللون الفريد، قبل أن يحسمها "ابن ظبية" بفوز "الحرشا" وأخواتها بإنتاج غزائز مضيم في هذه الأشواط.