"ابن ظبية" يحقّق شوط "شلفا ولي العهد" بمهرجان المؤسس للإبل

حقّق عبدالله بن عايض بن بن ظبية، شوطَ شلفا ولي العهد الشعل، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد في نسخته الثامنة.
وأضاف "ابن ظبية"، ذلك الشوطَ إلى شوطَي المفاريد والدق الشعل اللذين حقّقهما بالمهرجان، بعد استعراض لجنة تحكيم شوط شلفا ولي العهد في لون الشعل.
وشهدت منافسات شوط شلفا ولي العهد، اليوم الأحد، تنافسًا كبيرًا من أشهر الملّاك في هذا اللون الفريد، قبل أن يحسمها "ابن ظبية" بفوز "الحرشا" وأخواتها بإنتاج غزائز مضيم في هذه الأشواط.
وأهدى "ابن ظبية" الفوزَ لوالده ولجمهوره ومحبّيه، مشيرًا إلى أنه وعد بحسم شوط شلفا ولي العهد من الصيف.
وأشاد "ابن ظبية" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة، وبنجاح المهرجان وتطور فعالياته، بمتابعة الشيخ فهد بن حثلين.
وثمّن دعمَ سموّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل، وحضوره السنوي لختام المهرجان، وتسليم ملاك الإبل جوائزهم في أكبر تكريم يسعدون به.