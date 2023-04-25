محليات

إحباط محاولة تهريب أكثر من 12.7 مليون قرص من مادة الأمفيتامين المخدر

إحباط محاولة تهريب أكثر من 12.7 مليون قرص من مادة الأمفيتامين المخدر
سبق
سبق

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (12.729.000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة فاكهة الرمان عبر ميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها بمحافظة جدة، وهم (4) أشخاص: مقيمان من الجنسية المصرية ومقيمان من الجنسيتين السورية واليمنية، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

مكافحة المخدرات
الأمفيتامين المخدر

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