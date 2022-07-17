شاب أمريكي: جذبتني عادات السعوديين وأتمنى مثلها في بلادي

وعن سبب حبه للقهوة السعودية قال: إن طريقة تقديمها من الصبّابين جذبتني كثيراً، وتمنيت أن يكون لدينا في أمريكا عادات مثل هذه نمارسها بشكل يومي وتعتز بها، مشيراً إلى أن الثقافة الأمريكية جافة في العلاقات الاجتماعية، وتخلو من السلام والمصافحة وصبّة فنجان وتقبيل يد ورأس الوالدين والكبير فكل شيء عن بعد!.