"الصندوق العقاري": إيداع 929 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر يوليو 2023

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدّم خدمات من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088، وقنوات التواصل الاجتماعي، بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن برامج الدعم السكني.