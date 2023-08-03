"البديوي" يؤكد أهمية الشراكة الخليجية-الأمريكية في تأمين حرية الملاحة البحرية

وأشار إلى أن موضوع الأمن البحري من أهم الموضوعات في إطار الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، حيث تم تشكيل مجموعة عمل متخصصة لهذا الغرض في عام 2015م تجتمع دورياً للاتفاق على الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الأمن البحري، كما أكدت ذلك القمم الخليجية-الأمريكية المتعاقبة، بما في ذلك القمة التي عُقدت في جدة يوليو 2022، والاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية الذي عُقد في يونيو 2023م الذي أكد أهمية دعم الحقوق والحريات الملاحية والجهود الجماعية للتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن السفن عبر الممرات المائية في المنطقة.