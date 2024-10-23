"الوعلان للتجارة" تفتتح في الرياض أول صالة عرض لسيارات "زيكر" الكهربائية الفاخرة في السعودية

افتتحت شركة "الوعلان للتجارة" صالة عرض مخصصة لعلامة"زيكر" الكهربائية الفاخرة على الطريق الدائري الشمالي، في مدينة الرياض بحضور رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان و المدير التنفيذي لمنطقة زيكر في الشرق الأوسط وأفريقيا كانون وانغ بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الشركتين، وعدد من المدعوين والعملاء وممثلي وسائل الإعلام.
تبلغ مساحة صالة العرض 1,420 متراً مربعاً، وتعد الأولى من نوعها لسيارات "زيكر" في الرياض وفي المملكة العربية السعودية، وتواكب الحضور المتنامي للسيارات الكهربائية الفاخرة في المملكة. ويأتي افتتاح الصالة بعد الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين "زيكر" والوعلان للتجارة" في شهر فبراير الماضي، والتي أصبحت بموجبها "الوعلان للتجارة"، الرائدة في سوق السيارات في المملكة، ممثلاً معتمداً للعلامة الصينية الفاخرة الكهربائية في أسواق المملكة العربية السعودية.
وأشار رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلانإلى إن افتتاح الصالة الجديدة يُرسخ الشراكة الاستراتيجية مع شركة السيارات الكهربائية الفاخرة "زيكر" ويساهم في تشكيل مستقبل التنقل الكهربائي في المملكة العربية السعودية. وأضاف:"تُعد الصالة الجديدة أكثر من مجرد مساحة عرض للسيارات، إنما تعبر عن رؤيتنا المستقبلية، وتستعرض تكنولوجيا السيارات الكهربائية الفاخرة والمتميزة التي تقدمها "زيكر" في السوق السعودية، بينما تضمن "الوعلان للتجارة" حصول عملائها على خدمة عالمية المستوى والوصول إلى حلول النقل الأكثر ابتكارا" واستدامة في إطار رؤية السعودية 2030". كما أكد الوعلان على جهوزية "الوعلان للتجارة" للتوسع الجغرافي حيث يلزم، لخدمة عملائها أينما وجدوا.
المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "زيكر" العالمية، كانون وانغ أعرب عن حماسه لافتتاح صالة العرض الجديدة قائلا: "نحن سعداء للغاية بافتتاح أول صالة عرض مخصصة لسيارات "زيكر" في الرياض، بالشراكة مع "الوعلان للتجارة". وأضاف: "يمثل هذا الحدث فصلاً مثيراً لشركة "زيكر"لتقديم سياراتنا الكهربائية الفاخرة في سوق المملكة العربية السعودية، التي تمثل محوراً رئيسياً لنمو "زيكر"، وتتميز بإمكانات هائلة وبقاعدة مستهلكين واعية بأهمية الحفاظ على البيئة، ونحن فخورون برؤية هذا الوعي المتزايد لدى المستهلك السعودي بالتنقل الكهربائي المتميز، وحريصون على تلبية توقعاتهم من خلال تشكيلة طرازاتنا المتطورة". وختم قائلاً: "مع الوعلان للتجارة نحن واثقون من تقديم تجربة استثنائية، ليس فقط من خلال سياراتنا المبتكرة، ولكن أيضاً من خلال تقديم خدمات متميزة لعملائنا، وتعد صالة العرض هذه علامة فارقة في رحلتنا نحو قيادة مستقبل التنقل المستدام في المنطقة".
وستضم صالة العرض الجديدة تحت سقفها، في المرحلة الأولى،طرازي "زيكر 001" و "زيكر X" الكهربائيان، اللذان حققا نجاحاً كبيراً في الأسواق الدولية، وقد تم الكشف عن هذه الطرازات لأول مرة أمام المستهلك السعودي خلال فعاليات معرض "سفن كونكورس للسيارات 2024" في الرياض، حيث لاقت اهتماماً كبيراً من الزوار، بسبب تصاميمها المبتكرة الفاخرة وتقنياتها المتقدمة.
يتميز طراز "زيكر 001 " الرائد بهيكله القوي والمرن، وعناصرهالمبتكرة للحماية المتقدمة من الاصطدام، إضافة إلى تجهيزه بتقنيات القيادة الذكية. توفر هذه المركبة الفاخرة نطاق قيادة يصل إلى 620 كيلومتراً بشحنة واحدة، مع ميزة شحن البطارية من 10%إلى 80% في 30 دقيقة فقط باستخدام شاحن تيار مستمر بقدرة 200 كيلو وات. تصل قوة السيارة المجهزة بنظام الدفع الرباعي إلى 544 حصاناً، وتتسارع من 0-100 كم / ساعة في 3.8 ثوان فقط. يبلغ طول السيارة 4,955 ملم، وعرضها 1,999 ملم، وارتفاعها 1,548 ملم، وقاعدة عجلاتها 2,999 ملم.
تم تصميم سيارة "زيكر إكس"، المتعددة الاستخدامات والمدمجة، لأولئك الذين يبحثون عن الأداء العالي والتكنولوجيا المتطورة في حزمة أصغر حجماً وأكثر مرونة. ولتناسب الحياة العصرية ومغامرات الاستكشاف. توفر السيارة نطاق قيادة يصل إلى 440 كيلومتراً بالشحنة الواحدة مع ميزة شحن البطارية من 0% إلى 80% في 28.8 دقيقة فقط باستخدام شاحن تيار مستمر بقوة 150 كيلو وات. وبفضل أبعادها التي تشمل طولها 4,432 ملم، وارتفاعها 1,566 ملم، وعرضها 1,836 ملم، وقاعدة عجلاتها 2,750 ملم، فإنها تتنقل في شوارع المدينة ببراعة بينما تجذب الانتباه بتصميمها الأنيق والراقي. زودت "زيكر إكس" بمحرك مزدوج بقوة 428 حصاناً، وتتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 3.8 ثوان فقط.
وقد تم منح كل من "زيكر 001" و "زيكر إكس" الكهربائية بالكامل تصنيفات 5 نجوم من Euro NCAP، وهو يُعد التقييم الأعلى من أحد أكثر جهات التصنيف لسلامة المستهلك احتراماً في العالم، علماً أن بروتوكولات التقييم لعام 2024 كانت أكثر صرامة مما كانت عليه في السنوات السابقة. كما حصل كلا الطرازين أيضا على تصنيفات Green NCAP من فئة 5 نجوم. وتعكس هذه النتائج ميزات السلامة المتقدمة لمركبات "زيكر" ومساهماتها المستمرة في التنمية المستدامة.
وبفضل الخبرة العريقة التي تتمتع بها "الوعلان للتجارة" في سوق السيارات السعودية وتكنولوجيا السيارات الكهربائية المتطورة من "زيكر"، يمثل إطلاق صالة العرض في مدينة الرياض لحظة محورية في صناعة السيارات في المملكة، ومناسبة للتحالف الاستراتيجي بين "الوعلان للتجارة" و "زيكر" لقيادة عملية تحويل مشهد السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، ما يوفر للمستهلكين مزيجاً من الفخامة والابتكار والتنقل المستدام.