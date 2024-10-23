"الوعلان للتجارة" تفتتح في الرياض أول صالة عرض لسيارات "زيكر" الكهربائية الفاخرة في السعودية

المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "زيكر" العالمية، كانون وانغ أعرب عن حماسه لافتتاح صالة العرض الجديدة قائلا: "نحن سعداء للغاية بافتتاح أول صالة عرض مخصصة لسيارات "زيكر" في الرياض، بالشراكة مع "الوعلان للتجارة". وأضاف: "يمثل هذا الحدث فصلاً مثيراً لشركة "زيكر"لتقديم سياراتنا الكهربائية الفاخرة في سوق المملكة العربية السعودية، التي تمثل محوراً رئيسياً لنمو "زيكر"، وتتميز بإمكانات هائلة وبقاعدة مستهلكين واعية بأهمية الحفاظ على البيئة، ونحن فخورون برؤية هذا الوعي المتزايد لدى المستهلك السعودي بالتنقل الكهربائي المتميز، وحريصون على تلبية توقعاتهم من خلال تشكيلة طرازاتنا المتطورة". وختم قائلاً: "مع الوعلان للتجارة نحن واثقون من تقديم تجربة استثنائية، ليس فقط من خلال سياراتنا المبتكرة، ولكن أيضاً من خلال تقديم خدمات متميزة لعملائنا، وتعد صالة العرض هذه علامة فارقة في رحلتنا نحو قيادة مستقبل التنقل المستدام في المنطقة".