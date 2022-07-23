"آل منسي": في النظام الجديد للعقوبات.. انتقاص الأشخاص بالألفاظ والعنصرية جريمة

وقال "آل منسي": هناك ألفاظ يغلب عليها العنصرية؛ لأن لها مدلولات خاطئة، مثلًا عندما تقول لشخص "يا عبد"، أو تقول "بقايا حجاج"، أو "طرش بحر" لمواطن سعودي؛ وهو ما تُحدده النيابة العامة وجهات التحقيق من خلال البحث وراء السياق الذي تَضَمّن إطلاق هذا اللفظ؛ لتحدد هل هو من أجل انتقاص هذا الشخص؟ أو تمييزه؟ أو الانتقاص من وطنيته؟ أو حقوقه كإنسان؟