"آل منسي": في النظام الجديد للعقوبات.. انتقاص الأشخاص بالألفاظ والعنصرية جريمة
كشف المحامي والمستشار القانوني وعضو النيابة السابق نايف آل منسي، أن انتقاص الأشخاص بالألفاظ والعنصرية؛ يُعد جريمةً بموجب النظام الجديد، تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات.
وقال "آل منسي" لقناة الإخبارية: إذا قُرر مشروع نظام العقوبات الجديد؛ فستكون هناك عقوبة مستقلة للعنصرية وخطاب الكراهية والتحريض عليها تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين أو بهما معًا.
وأردف المستشار القانوني: "العنصرية مُجَرّمة شرعًا، والنبي ﷺ يقول: "دعوها فإنها منتنة".
وتابع: عندما تُستعمل ألفاظ "حضري" أو "مجنس" أو "أسود" استعمالًا سيئًا وتُطرح على سبيل الانتقاص؛ فهنا تصبح جريمة عنصرية.
وقال "آل منسي": هناك ألفاظ يغلب عليها العنصرية؛ لأن لها مدلولات خاطئة، مثلًا عندما تقول لشخص "يا عبد"، أو تقول "بقايا حجاج"، أو "طرش بحر" لمواطن سعودي؛ وهو ما تُحدده النيابة العامة وجهات التحقيق من خلال البحث وراء السياق الذي تَضَمّن إطلاق هذا اللفظ؛ لتحدد هل هو من أجل انتقاص هذا الشخص؟ أو تمييزه؟ أو الانتقاص من وطنيته؟ أو حقوقه كإنسان؟
جدير بالذكر أن المملكة ستشهد -خلال الفترة المقبلة- انطلاق مشروع نظام العقوبات الجديد، والذي يجرّم العنصرية وخطاب الكراهية وكل ما يُعد تمييزًا عنصريًّا؛ كاستثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي، أو الأنثى، كما تنص مادته الثانية على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.