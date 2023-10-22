رئيس الوزراء الماليزي يزور رابطة العالم الإسلامي ويلتقي الأمين العام

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيداً دولته بالحضور والوزن العالمي للرابطة، مثمناً دورها الإسلامي الكبير ، مع تقدير حراكها المهم بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ولاسيما أنها تمثل الرابطة الإسلامية لعلماء الأمة ومفكريها وشبابها منطلقةً من مقرها الرئيس بمكة المكرمة حيث القبلة الجامعة للأمة الإسلامية، مؤكداً معالي الأمين العام أن رابطة العالم الإسلامي حسنة من حسنات المملكة العربية السعودية أهدتها للعالم الإسلامي.